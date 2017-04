'The Third Murder', tráiler de la incursión en el thriller de Hirokazu Koreeda

Puede que el director japonés Hirokazu Koreeda sea, junto con el surcoreano Hong San-soo, uno de los cineastas asiáticos actuales más prolíficos y admirados de todo el mundo. Sin ir más lejos, sus tres últimos trabajos 'I Wish' (2011), 'De tal padre, tal hijo' ('Like Father, Like Son', 2013), 'Nuestra hermana pequeña' ('Our Little Sister', 2015) o la reciente 'Después de la tormenta' ('After the Storm', 2016) han sido aclamadas y premiadas en festivales internacionales.

Y es que su cine llama la atención por su manera tan precisa, sutil y limpia de acercarse a los dramas íntimos, siempre centrados en la familia y retratados con elegancia y ciertos toques de humor. Por eso, sorprende que su próxima película sea un thriller titulado 'The Third Murder', del que ya podemos ver un avance y según su fecha de estreno en Japón -el 9 de septimbre- bien podemos esperar verla en los line-up de Venecia o Toronto.

'The Third Murder' cuenta la historia de un abogado acostumbrado a ganar siempre que acepta de mala gana defender a un hombre por haber cometido un asesinato, a pesar de haber sido acusado 30 años atrás de otro asesinato. En la cinta, Koreeda se centrará en el personaje del abogado, un hombre que no necesita conocer la verdad, pero que al tratar con el asesino, sus valores sufrirán una sacudida y cambiarán de rumbo.

Este thriller, cuyo tráiler revela muy poco y resulta bastante intrigante, está protagonizado por Masaharu Fukuyama, quien diera vida al padre de 'De tal padre, tal hijo', y Kôji Yakusho -visto en '13 asesinos'- da vida al convicto. Junto a ellos, Suzu Hirose ('Nuestra hermana pequeña'), Yuki Saito, Izumi Matsuoka, Mikako Ichikawa e Isao Hashizume ('Después de la tormenta').