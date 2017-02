'The Ticket', tráiler del drama con Dan Stevens convertido en un ciego que recupera la visión

Dan Stevens era hasta hace no tanto uno de los integrantes del reparto de 'Downton Abbey' y poco más, pero últimamente está hiperactivo. Esta semana estrenó la televisiva 'Legion', pronto le veremos como la bestia de la nueva versión del clásico animado de Disney y esperemos que no tarde mucho en llegarnos 'Colossal'. Además, también lidera 'The Ticket', un drama en el que da vida a un ciego que recupera la visión y del que más abajo podréis ver su tráiler.

No obstante, la premisa de 'The Ticket' va más allá de eso, jugando con la idea de que una vez recupera la vista, James (Stevens) acaba cegado en su obsesión por lo superficial. No es una historia que suene especialmente apasionante, así que esperemos que Ido Fluk y Sharon Mashihi hayan escrito un guion que profundice en ello de una forma que realmente atrape nuestra atención.

El propio Fluk se encargará de la puesta en escena, siendo 'The Ticket' su primer largometraje desde que debutase en 2011 con la producción israelí 'Af Paam Lo Meuchar'. Para la ocasión ha contado con un reparto donde también figuran otros rostros conocidos como los de Malin Åkerman, Kerry Bishé u Oliver Platt.

'The Ticket' llegará a los cines de Estados Unidos el 7 de abril. No tengo muy claro que vaya a llegar a estrenarse en cines en España, la verdad.