'The Void', cartel y tráiler del film de terror que rinde homenaje a los años 80

Los años ochenta, la década que, artísticamente, peor parece envejecer, han vuelto a ponerse de moda. Grandes y pequeños estudios, cadenas de televisión, optan por hurgar en nuestra nostalgia, intentando, con esa máquina del tiempo que es el cine, devolvernos a aquellos años en los que Goonies, gremlins, Deloreans, arqueólogos y Terminators alimentaban nuestros sueños. El cine de terror tampoco se libra de este revival.

Hoy os traemos el tráiler de 'The Void', film de terror dirigido a cuatro manos por Jeremy Gillespie y Steven Kostanski, conocidos sobre todo por su labor en el campo de la dirección artística en films como 'Escuadrón suicida' ('Suicide Squad', David Ayer, 2016) o la futura 'It' (íd., Andrés Muschietti, 2017). Algunos ya han definido la película como uno de los mejores retornos al cine de terror de esa década tan admirada.

'The Void' ha sido escrita por los propios directores y su argumento versa sobre un hombre herido que es trasladado a un hospital por un policía; pronto empezarán a pasar cosas raras, el lugar será cercado por unos misteriosos encapuchados y una criatura parece crecer dentro del hospital. El tráiler no está mal, y dos películas han venido a mi mente al verlo, ambas de uno de los grandes del terror, John Carpenter: 'La cosa' ('The Thing', 1982), cómo no, y 'El príncipe de las tinieblas' ('Prince of Darkness', 1987).

'The Void' está protagonizada por Kathleen Munroe, Ellen Wong, Kenneth Walsh, Aaron Poole y Myk Vyskov, entre otros. El film, canadiense de producción, se estrena el próximo 31 de marzo en el Reino Unido. Aún no hay fecha de descarga, digo de estreno, para nuestro país.