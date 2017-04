'Thor: Ragnarok', alucinante tráiler de la película que renueva al Dios del Trueno

Marvel nos sorprende hoy con el lanzamiento del primer y alucinante tráiler de 'Thor: Ragnarok', la tercera aventura protagonizada por el Dios del Trueno. Recordemos que la puesta en escena corre a cargo de Taika Waikiti, codirector de 'Lo que hacemos en las sombras' ('What We Do In The Shadows', 2014) y más recientemente autor de 'Hunt For The Wilderpeople' (2016), dos películas muy frescas y divertidas que recomiendo ver ya mismo.

Tras la correcta pero decepcionante introducción al mundo de Thor llevada a cabo por Kenneth Branagh, y la mediocre secuela orquestada por Alan Taylor, 'Ragnarok' promete romper con todo lo que hemos visto hasta ahora en la franquicia y renovar el universo del superhéroe interpretado por Chris Hemsworth. Por lo pronto, le han cortado el pelo y ha perdido su mítico martillo, pero hay más, no te pierdas el teaser tráiler:

Vídeo en versión original con subtítulos:

Vídeo en español:

Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson y Karl Urban son las principales novedades en un reparto que vuelve a incluir a Tom Hiddleston, Anthony Hopkins e Idris Elba, pero donde no está Natalie Portman. Asimismo cabe destacar la reaparición de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, que al igual que Thor no participó en la 'Civil War' (Waititi realizó un genial corto para aclarar la ausencia de ambos).

'Thor: Ragnarok' se estrena el 3 de noviembre en Estados Unidos y un poco antes llegará a las carteles de afortunados países como España. A continuación puedes leer lo que ya sabemos de la historia y ver el primer póster oficial:

Ante los rumores de que Asgard está en problemas, Thor descubre que su malvado hermano, Loki, ha estado haciéndose pasar por su padre, Odin, quien ha desaparecido. El negligente gobierno de Loki lleva a la reaparición de la encarcelada Hela (Blanchett). Ésta condena a Thor a Sakaar, un salvaje planeta gobernado por el encantador pero perverso Grandmaster (Goldblum).

Allí, Thor conoce a Valkyrie (Thompson), una dura guerrera muy dada a la bebida que se está ocultando en Sakaar. ¿El más popular y exitoso gladiador de Sakaar? Bruce Banner, también conocido como Hulk. Una vez que Thor y Hulk se reúnen, 'Ragnarok' se convierte en una road trip...