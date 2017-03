'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', tráiler de la nueva película de Martin McDonagh

El irlandés Martin McDonagh ha reunido a un trío protagonista de lo más interesante para su nueva película, la tercera después de las estupendas 'Escondidos en Brujas' ('In Burges', 2008) y 'Siete psicópatas' ('Seven Psycopaths', 2012). Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell lideran el reparto de una curiosa mezcla de comedia negra y drama con curioso título: 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

La historia nos cuenta la historia de una mujer que, tras enterarse que el asesino de su hija sigue suelto, decide buscar la justicia por su cuenta. La mujer pinta tres grandes paneles situados en la entrada su pueblo con la intención de convencer al jefe de policía para que entre en acción. A continuación puedes ver el tráiler y el póster:

McDomand dará vida a la mujer que busca justicia, mientras que Harrelson pondrá rostro al jefe de policía y Rockwell al ayudante de éste, un inmaduro y violento hijo de mamá que causará más que un revuelo entre la mujer, la policía y el pueblo. Además les acompañan John Hawkes y Peter Dinklage, otros dos actorazos.

Todavía no hay fecha de estreno, pero el adelanto no podía ser más prometedor y lo que es todavía mejor, el placer de ver siempre a Frances McDormand en papeles protagonistas, algo que no es muy habitual últimamente.