Tráiler de 'Wonder': ñoñería y moralina con Julia Roberts y un deforme Jacob Tremblay

Los meses transcurren incesantes en este 2017 y, con el inevitable paso del tiempo, comienzan a aparecer los primeros avances y estrenos de los largometrajes "caza premios" de la temporada. Un calificativo que bien podría derivar en un nuevo subgénero dentro del drama, caracterizado por un exceso de moralina, escenas lacrimógenas, y personajes con algún tipo de particularidad que les arrastra a una injusta marginalidad.

El nuevo título destinado a engrosar las filas de este tipo de producciones "directas al corazón" —como les gusta decir a los de marketing— es 'Wonder', la nueva cinta de Stephen Chbosky, protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay —más conocido como "el niño de 'Room'"—, que acaba de mostrar al mundo su primer trailer.

Tráiler en inglés:

Tráiler en español:

No se a vosotros, pero el carrusel de obviedades y one-liners lapidarias —lo del superpoder de la invisibilidad es de juzgado de guardia— que condensa el avance de la que podría ser un remake encubierto de 'Máscara', me ha generado un rechazo considerable de buenas a primeras. No obstante, la buena mano de Chbosky en la dirección, demostrada con creces en 'Las ventajas de ser un marginado', y el genio de un jovencísimo Jacob Tremblay cuya carrera se está disparando a velocidades inusitadas, calman lo suficiente mi escepticismo como para darle una oportunidad a esta 'Wonder'.

'Wonder', adaptación de la novela homónima de R. J. Palacio, llegará a las pantallas estadounidenses el 17 de noviembre con una historia sobre la aceptación y la integración centrada en August Pullman, un niño nacido con una deformidad facial que tendrá que enfrentarse al entorno de su nuevo colegio y sus compañeros.