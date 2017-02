'Transformers: El último caballero', espectacular spot y Michael Bay confirma su despedida

Se acerca la Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, y como todos los años Hollywood aprovechará el acontecimiento televisivo para presentar algunos de sus grandes estrenos. En Paramount están impacientes y ya han mostrado dos spots: ayer vimos el de 'Ghost in the Shell - El alma de la máquina' y hoy tenemos el de 'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight').

El vídeo dura apenas medio minuto pero incluye nuevo metraje que complementa lo ya visto en el teaser tráiler lanzado en diciembre. Al final se avisa que el domingo veremos un avance extendido así que quizá se trate de un segundo tráiler (se rumorea que pasará lo mismo con 'Ghost in the Shell'). Recordemos que esta quinta entrega de 'Transformers' se estrena el 23 de junio en Estados Unidos y el 28 de julio en España.

Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Laura Haddock, Isabela Moner, Santiago Cabrera, Tyrese Gibson, Sir Anthony Hopkins, John Turturro y Stanley Tucci encabezan el reparto; también participan John Goodman y Ken Watanabe poniendo voz a los personajes Hound y Drift, respectivamente. Art Marcum, Matt Holloway (guionistas de 'Iron Man') y Ken Nolan ('Black Hawk derribado') han escrito la película, calificada como la mejor experiencia del año por Michael Bay.

En su web oficial, el director destaca el especial proceso de escritura ("trajimos a historiadores de Transformers") y confirma que esta entrega supone su despedida de la saga: "Puedo decir con seguridad que no ha habido una película de Transformers con el enorme alcance visual y la expansiva mitología de ésta, El Último Caballero. Es agridulce para mí. Con cada película de Transformers he dicho que sería la última. Amo hacerlas. Ésta fue especialmente divertida de rodar. Pero esta vez debe serlo de verdad. Es un capítulo final y un nuevo comienzo".