'Unlocked', tráiler del nuevo thriller con Noomi Rapace y Orlando Bloom

Aquí os dejamos el tráiler y el póster de ‘Unlock’ una intriga de corte político, relacionada con un ataque terrorista. La película, que se estrenará en el Reino Unido en primavera, cuenta con Noomi Rapace como protagonista, acompañada de un reparto lleno de estrellas, como Orlando Bloom, John Malkovich, Toni Collette y Michael Douglas.

Como muestran las primeras imágenes de la cinta, la actriz —a la que pudimos ver en otros thrillers como ‘La venganza del hombre muerto' ('Dead Man Down', 2013), 'La entrega' ('The Drop’, 2014) o 'El niño 44' ('Child 44', 2015)— encarna a una agente de la CIA cuya misión es parar la amenaza de un ataque de terrorismo biológico sobre la ciudad de Londres. Un argumento muy trillado pero que puede tener interés gracias a los intérpretes.

De la puesta en escena se ocupa Michael Apted, el polifacético director de ‘Gorilas en la niebla’ ('Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey', 1988), y al mismo tiempo del James Bond de ‘El mundo nunca es suficiente’ ('The World Is Not Enough', 1999) o ‘Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba' ('The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader', 2010).

Además del cartel y el avance también tenemos una sinopsis oficial: Alice Racine, una interrogadora de la CIA con una infancia problemática pero actualmente ya asentada en Londres, trabaja como agente encubierto. Sin darse cuenta, poco a poco se ve envuelta en un devastador ataque biológico en Londres, después de ser engañada para filtrar información crítica a un terrorista. Alice se ve atrapada en un letal juego del gato y el ratón, en el que ya no estará claro en quién confiar, en esta lucha desesperada por la supervivencia.