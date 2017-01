Joseph Fiennes es Michael Jackson en el extraño tráiler de 'Urban Myths'

Sí, ése es el aspecto de Joseph Fiennes como Michael Jackson. El año pasado nos sorprendió la noticia de que el actor había sido contratado para dar vida al Rey del Pop en una película, y ahora podemos echar un vistazo al primer tráiler de ese proyecto: una serie de comedias para televisión titulada 'Urban Myths'.

Ojo porque además de Jackson aparecen Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Cary Grant, Bob Dylan, Samuel Beckett... ¡e incluso Adolf Hitler! El reparto es muy interesante y sólo cabe esperar que la película merezca la pena, y no sea simplemente un muestrario de imitaciones de famosos en situaciones cómicas. Se estrena el 19 de enero en el canal Sky Arts, de momento no hay fecha para su llegada a España.

Brian Cox, Stockard Channing, Eddie Marsan, Aidan Gillen, Iwan Rheon y Rupert Grint, entre otros, interpretan a los protagonistas de 'Urban Myths'. La serie se centra en recrear leyendas urbanas y anécdotas relacionadas con celebridades —Ben Palmer, responsable de 'Supercutres' ('The Inbetweeners Movie', 2011), dirige la historia sobre Jackson, Taylor y Brando— así que puede ser muy entretenida. Pero no lo parece por el tráiler, no...