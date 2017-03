'Valerian y la ciudad de los mil planetas', nuevo tráiler de la adaptación del cómic que inspiró Star Wars

Cuatro meses después del prometedor teaser, aquí tenemos el tráiler final de 'Valerian y la ciudad de los mil planetas', el nuevo espectáculo escrito y dirigido por Luc Besson. Los protagonistas son Dane DeHaan —'Chronicle', 'La cura del bienestar'— y la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne —'Ciudades de papel', 'Escuadrón suicida'—.

El director de 'El quinto elemento', 'Arthur y los minimoys' o 'Lucy' (2014) regresa al género fantástico con una ambiciosa adaptación del mítico cómic de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières, una de las mayores fuentes de inspiración para la creación de la trilogía original de Star Wars*. 'Valerian' ha contado con un presupuesto de 180 millones de dólares pero no se hizo en Hollywood, es una superproducción francesa, y se estrena el 21 de julio.

Valerian (DeHaan) y Laureline (Delevingne) son agentes especiales del gobierno de los territorios humanos, encargados de mantener el orden en todo el universo. Valerian busca algo más que una relación profesional con su compañera, por lo que la persigue abiertamente con constantes proposiciones románticas. Sin embargo, el amplio historial de Valerian con las mujeres, junto con los valores tradicionales de Laureline, la llevan a rechazar todos sus intentos.

Bajo las órdenes de su comandante, Valerian y Laureline emprenden una misión en la impresionante ciudad intergaláctica de Alpha, una metrópolis en constante crecimiento compuesta por miles de especies distintas, procedentes de todos los rincones del universo. Los diecisiete millones de habitantes de Alpha han convergido con el tiempo, uniendo sus talentos, tecnología y recursos por el bien común. Por desgracia, no todo el mundo comparte esos mismos objetivos en Alpha; de hecho, hay en marcha unas fuerzas ocultas que ponen en grave peligro a nuestra raza.

El reparto se completa con Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman, Alain Chabat, Mathieu Kassovitz, Rihanna y Rutger Hauer, entre otros. DeHaan, que dio vida a Harry Osborn en 'The Amazing Spider-Man 2', explicaba la gran diferencia de 'Valerian' con otras películas basadas en cómics:

"Creo que lo que la hace única no es sólo que es francesa sino que no está controlada por un estudio americano. Hacer una película como Spider-Man, es casi como hacer una película en comité, hay 10 personas dando su opinión en todo momento, y en esta película es como Luc sin filtros: nadie le está diciendo qué hacer, y Luc tiene un estilo único. No creo que seas capaz de lograr esto dentro del sistema americano."