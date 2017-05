'Vincent N Roxxy', tráiler del thriller con Emile Hirsch y Zoë Kravitz, ¿la nueva 'Bonnie & Clyde'?

Da la sensación de que Emile Hirsch es un gran admirador de 'Bonnie & Clyde', la cinta protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. En 2013 protagonizó una adaptación televisiva junto a Holliday Grainger y pronto volveremos a verle en 'Vincent N Roxxy', un thriller que recuerda al dirigido en 1967 por Arthur Penn y del que ya podemos echar un vistazo a su tráiler.

'Vincent N Roxxy' cuena la historia de un músico punk que rescata a una joven solitario de un violento robo, dándose a la fuga acto seguido para poco después empezar una carrera criminal en la línea de lo visto en 'Bonnie & Clyde'. Vamos, que muy original no suena, pero confiemos en que al menos hayan encontrado una forma atractiva de contarnos la historia.

Zoë Kravitz, vista en 'Mad Mad: Furia en la carretera' ('Mad Max: Fury Road') o la televisiva 'Big Little Lies', es la otra gran protagonista de la función, aunque en su reparto también veremos a la ascendente Zoey Deutch -'Todos queremos algo' ('Everybody Wants Some!!')- y a Emory Cohen -'Brooklyn'-. Tanto el guion como la puesta en escena corren a cargo de Gary Michael Schultz, responsable de la comedia de terror 'Devil in My Ride'.

El 2 de junio es la fecha elegida para la llegada a los cines de 'Vincent N Roxxy', más de un año después de su estreno mundial en el Festival de Tribeca de 2016. Esperemos que tanto retraso no sea una pista sobre su calidad...

PD: En un principio estaba previsto que el tristemente fallecido Anton Yelchin protagonizase la película, pero abandonó el proyecto a última hora.