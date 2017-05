'Voldemort: Origins of the Heir': La precuela definitiva de Harry Potter es un fan film

Después del éxito arrollador de la saga cinematográfica de Harry Potter, y tras su cierre con ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2’, era cuestión de tiempo que el universo literario creado por J.K. Rowling recibiese una nueva aproximación en la gran pantalla. El resultado tuvo forma de precuela, y se estrenó bajo el nombre de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

Con Warner Bros. volcada en la preparación de la segunda parte de la precuela protagonizada por Eddie Redmayne, las redes sociales están en plena ebullición gracias al tráiler de ‘Voldemort: Origins of the Heir’; un fan film del universo mágico de Harry Potter que está volviendo loco al fandom Pottermore —y con razón—.

Este teaser, en menos de un minuto, ha vuelto a demostrar que, en ocasiones, y como ya vimos en el campo de los posters, la pasión y esfuerzo de los aficionados es capaz de competir con la maquinaria hollywoodiense. La factura de ‘Origins of the Heir’ poco tiene que envidiar a lo visto hasta la fecha en la saga, con un diseño de producción y unos efectos especiales más que dignos para tratarse de un proyecto de estas características, y una intensidad digna del tráiler de cualquier producción major.

‘Voldemort: Origins of the Heir’ nació a principios de 2016 como un spin off de la novela “Harry Potter y el misterio del príncipe”, tomando como punto de partida la incógnita de cómo Tom Riddle terminó transformándose en el Señor Tenebroso Lord Voldemort, y seguirá las aventuras de Grisha Mac Laggen, una bruja que descubrirá un rastro de magia negra al intentar resolver un asesinato.

Actualmente, el fan film continua en desarrollo —actualmente están en pleno rodaje— después de que Warner Bros. tumbase su campaña de Kickstarter debido a una disputa de propiedad intellectual. No obstante, y según han confirmado sus creadores a través de Facebook, han llegado a un acuerdo con la productora que les permitirá estrenar ‘Voldemort: Origins of the Heir’ a final de este año en su canal de YouTube.