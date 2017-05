Warner destripa 'Wonder Woman' en su último tráiler y alimenta el miedo a un nuevo desastre

La gente de Warner Bros. Pictures y DC Entertainment se está tomando muy en serio la apuesta por su criticado universo cinematográfico superheróico. Después de los —justificados— palos recibidos por ‘Escuadrón Suicida’, y a medio año de la llegada de la ‘Liga de la Justicia’, la jugada de Detecive Comics se está centrando en promocionar la película en solitario del estandarte femenino de la editorial de cómics estadounidense.

Después de una interminable ristra de teasers del tráiler, spots para televisión, tráilers oficiales y tráilers finales, las productoras han lanzado, en el marco de la gala MTV Movie & TV Awards, el "tráiler definitivo oficial" de ‘Wonder Woman’; cinta que se estrenará en nuestras pantallas el próximo 23 de junio –tres semanas más tarde que en Estados Unidos—.

Tras varios repasos a este nuevo tráiler, he de confesar que me asaltan sentimientos muy encontrados en cuanto a las expectativas generadas hacia la inminente ‘Wonder Woman’. Como devoto del material original, y gran defensor de la aproximación de Zack Snyder al universo DC —incluyendo una ‘Batman v Superman’ a la que considero injustamente denostada—, he de reconocer que este avance de la aventura protagonizada por Gal Gadot ha alimentado mi miedo al desastre.

El poderío audiovisual del que hace gala el tráiler es innegable, siguiendo la tónica de las anteriores entregas de la franquicia protagonizadas por el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero, y haciendo brillar los ojos de cualquier amante de la aventuras de la amazona. No obstante, el problema llega a la hora de condensar en menos de tres minutos los que parecen ser momentos clave del largometraje, dando la sensación de que no hay cabida para sorpresa alguna.

Para acabar de hacer que cuestione mi fé en un universo cinematográfico que ya me decepcionó sobremanera con una ‘Escuadrón Suicida’ cuyo tráiler, dicho sea de paso, es una auténtica maravilla, el avance de 'Wonder Woman’ deja entrever unos despuntes cómicos que parecen decir a gritos “¡no somos tan serios como decís, podemos haceros reír como Marvel!”. Además, el villano —o villana en este caso— Doctor Poison, interpretado por Elena Anaya, no resulta, a priori, lo suficientemente atractivo como un Ares que —crucemos los dedos— podría ser el gran salvador de la película.

Por el momento, mantendré mis niveles de escepticismo respecto a ‘Wonder Woman’ lo más elevados posibles. A juzgar por lo visto hasta el momento, mis sensaciones con la cinta de Patty Jenkins son similares a las experimentadas frente al tráiler de ‘Justice League’; las ganas irrefrenables de ver ambos largos se enfrentan constantemente a un poso que transmite la sensación de intentar suplir carencias narrativas con grandilocuencia y orgías de efectos especiales, todo ello envuelto por un tono impersonal que opta por querer agradar a todo el mundo en lugar de arriesgar a una única carta.