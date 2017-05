Warner lanza otro tráiler de 'Wonder Woman' mientras Internet discute su estrategia

Con Marvel dominando el cine de superhéroes, arrasando en medio mundo con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' e ilusionando a los fans con 'Spider-Man: Homecoming', 'Thor: Ragnarok' y la ambiciosa 'Vengadores: la Guerra del Infinito', en Warner deben estar preocupados. Su universo basado en cómics no termina de triunfar, de arrancar con fuerza, y se están jugando mucho dinero...

Su próximo estreno es 'Wonder Woman', sobre la heroína más importante de DC, y la promoción de la película está dando bastante que hablar en Internet estos días. Uproxx publicó un artículo donde se sorprende por la falta de vídeos a cinco semanas del estreno, en comparación con 'Escuadrón Suicida' o 'Liga de la Justicia', dando a entender que Warner está descuidando el marketing. Sin embargo, Vanity Fair contraataca con datos: el estudio se gastó 2,6 millones de dólares en anuncios de TV para 'Escuadrón Suicida' y de momento ya lleva 3 millones en la Mujer Maravilla...

Su último esfuerzo por convencer al público de que la película va a merecer la pena es este tráiler para televisión emitido durante el último episodio de la serie 'Gotham'. Es una pieza de apenas un minuto de duración que recicla escenas de anteriores adelantos, centrándose en ofrecer una adaptación divertida y espectacular de las aventuras del personaje, ya presentado en 'Batman v Superman' y coprotagonista de la futura 'Liga de la Justicia':

Personalmente, me apetece mucho ver esta primera película sobre Wonder Woman y no creo que sea necesario lanzar más trailers; más de dos me parece excesivo, ya tenemos una idea de lo que nos quieren vender, esa mezcla de 'Thor' con 'Capitán América' y un canto al poder femenino. Con otra música o más escenas destripando la trama, dudo que vayan a cambiar la opinión de quienes no quedaron convencidos con el primer adelanto.

Lo que a mí me produce desconfianza no es que Warner se gaste más o menos millones en marketing. Me preocupa que el guion o el montaje vuelva a ser otro caos narrativo (como los anteriores de Warner y DC), que la puesta en escena esté en manos de Patty Jenkins, sin experiencia en este tipo de historias y que llegó como reemplazo para cubrir una vacante reservada únicamente a una mujer (disponible e interesada en el proyecto), o que el reparto esté liderado por Gal Gadot y Chris Pine, que a falta de verles aquí, me parecen rostros atractivos y poco más.

Todo eso hace que baje las expectativas pero, repito, me interesa esta 'Wonder Woman' y espero que sea el primer estreno de Warner/DC que triunfe de verdad y nos cautive a todos. El 2 de junio estará en las carteleras de Estados Unidos; en España tendremos que esperar tres semanas más para poder verla, nos llega el día 23.