Warner lanza otro tráiler del Rey Arturo de Guy Ritchie: ¿un inevitable fracaso?

Llega un punto en el que los estudios deberían empezar a valorar que por muchos avances que lances no vas a convencer a más gente para ver la película que quieres vender. En el caso de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword') ya habíamos visto tres adelantos -el anterior ya nos lo habían vendido como el definitivo- de esta nueva adaptación dirigida por Guy Ritchie, pero aquí tenemos otro tráiler más.

Sospecho que en Warner no tienen mucha confianza en ella, pues estaba previsto que su estreno tuviera lugar el 22 de julio de 2016, luego se aplazó al 17 de febrero de 2017, posponiéndose de nuevo hasta el 24 de marzo antes de fijarlo definitivamente para el 12 de mayo. Además, por el camino también cambió de título, ya que inicialmente iba a titularse 'Knights of the Round Table: King Arthur', dando así inicio a una franquicia. Además, cuatro trailers. Demasiadas señales de que no tienen muy claro qué hacer con la película...

En esta ocasión es Charlie Hunnam, visto en 'Pacific Rim', quien se mete en la piel de Arturo en una versión que Ritchie, también guionista junto a Joby Harold y Lionel Wigram, ha señalado que no se parece a ninguna de las anteriores. Habrá que ver si eso cierto y también hasta qué punto es positivo. Aquí veremos a una versión joven del personaje que recorre Londonium junto a otros integrantes de su banda y cuya vida cambio por completo cuando encuantra a la espada Excalibur.

Jude Law, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, inolvidable como Meñique en 'Juego de Tronos', Eric Bana y Astrid Bergès-Frisbey completan el reparto principal de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur'. Ellos y el espectáculo que promete Ritchie son los grandes alicientes de una película que, por desgracia, apesta a fracaso.

Como ya he dicho, en Estados Unidos se estrena el 12 de mayo, pero en España tendremos que esperar hasta el 11 de agosto para poder verla.