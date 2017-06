Winnie the Pooh ya tiene su 'Descubriendo Nunca Jamás': tráiler del biopic 'Goodbye Christopher Robin’

Nunca he compartido el entusiasmo que genera en millones de personas, pero lo cierto es que Winnie the Pooh es un personaje muy querido que siempre persiste, si importar que las modas vayan cambiándolo todo de forma notable. Ahora el cine nos permitirá conocer mejor a su autor en 'Goodbye Christopher Robin’, un biopic con aspiraciones al Oscar liderado por Domhnall Gleeson y Margot Robbie del que aquí os traemos su tráiler.

La película se centrará en la relación entre A. A. Milne y su hijo Christopher Robin, cuyos juguetes inspiraron el mágico mundo de Winnie the Pooh. Pronto tanto ellos como la esposa de Milne y la niñera del chaval disfrutarán del enorme éxito de los libros, pero puede que no todo acabe siendo tan feliz como podría parecer. Teniendo en cuenta la historia y el tráiler parece inevitable que su principal referente será la notable 'Descubriendo Nunca Jamás' ('Finding Neverland').

Detrás de la película encontramos al director Simon Curtis, responsable de cintas como 'Mi semana con Marilyn' ('My Week with Marilyn') o 'La dama de oro' ('Woman in Gold'). Además, en su reparto también podremos ver a Kelly Macdonald, vista en 'Trainspotting' o la televisiva 'Boardwalk Empire', Alex Lawther, quien ya dio vida a la versión joven de Alan Turing en 'The Imitation Game' y que aquí interpreta al hijo en la ficción de Gleeson y Robbie.

Por ahora no hay fecha de estreno en España para 'Goodbye Christopher Robin', pero sí se sabe que llegará a los cines ingleses el próximo 29 de septiembre, mientras que en Estados Unidos tendrán que esperar hasta el 10 de noviembre. Ojalá no se demore mucho más en nuestro país, pero si las aspiraciones al Oscar son reales, no me extrañaría que se retrasara hasta al menos comienzos de 2018.

PD: Por cierto, Disney también tiene en marcha una película sobre esta misma historia con Marc Forster tras las cámaras. Además, el proyecto no está ni mucho menos muerto pese al estreno de la cinta que nos ocupa, pues hace poco se fichó a Ewan McGregor para protagonizarla.