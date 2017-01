'Wolves', tráiler de la película protagonizada por Michael Shannon

Mientras aún saboreamos la justa nominación al Oscar como mejor actor de reparto para Michael Shannon, por su trabajo en 'Animales Nocturnos' ('Nocturnal Animals', Tom Ford, 2016), nos llega un primer tráiler de 'Wolves', su nueva película, estrenada en el pasado Festival de Cine de Tribecca y que estará disponible para el público la próxima primavera.

Dirigida por Bart Freundlich, 'Wolves' sigue la historia de Anthony Keller, una estrella del baloncesto de 18 años que es reclutado por la Universidad de Cornell por sus grandes capacidades, pero el joven tiene que lidiar con su problemático padre (Shannon), que es un adicto al juego. Aunque la madre de Anthony, intenta que éste no descarrile, el futuro del joven pronto se verá en peligro.

Junto a Shannon, completan el reparto Taylor John Smith, en la piel de su hijo, y Carla Gugino en la piel de su mujer, y otros nombres menos reconocidos como Zazie Beetz, Chris Bauer, Jake Choi y Jessica Roth. La película se estrenará de forma simultánea en cines y en VOD el próximo 3 de marzo en Estados Unidos, aunque no sabemos si llegará a nuestras pantallas.

Parece que Michael Shannon se va haciendo, poco a poco, un nombre a respetar en Hollywood, convirtiéndose en imprescindible. Y es que, entre otros, tiene pendiente de estreno la película de fantasía 'The Shape of Water' de Guillermo del Toro, o 'The Current War', junto a Benedict Cumberbatch y Katherine Waterson, y que dirige Alfonso Gómez-Rejón, responsable de una de las sensaciones indies de 2015: 'Yo, él y Raquel' ('Me and Earl and the Dying Girl').

