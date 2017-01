'XX', tráiler de la primera antología de terror hecha por mujeres

A estas alturas no debería ser noticia que una película esté realizada por una mujer, pero lo cierto es que, por los motivos que sean, sigue habiendo un déficit de directoras. Sospecho que ese debió ser uno de los motivos para que 'XX', una terrorífica antología de la que más abajo podréis ver su tráiler, haya sido creada íntegramente por mujeres.

Por ahora se desconoce cuál es exactamente el argumento de los cuatro relatos que dan forma a 'XX', pero sí quiénes se han encargado de cada una de ellas: Karyn Kusama, que hace poco estrenó 'La invitación' ('The Invitation') -una de las mejores películas de terror del año pasado-, Roxanne Benjamin, responsable de unos de los segmentos de la estimable 'Southbound', y las debutantes Annie Clark y Jovanka Vuckovic, mientras que Sofia Carrillo se ocupará de algunas escenas animadas.

A día de hoy se desconoce cuál es exactamente la historia de cada una de ellas, pero sí que la historia de Kusama recibe el título de 'Her Only Living Son', la de Benjamin será 'Don’t Fall', mientras que Clark se ocupará de 'The Birthday Party' y Vuckovic de 'The Box', la que me despierta más interés a tenor de lo visto en el intenso avance. Por cierto, en su reparto destacan nombres como los de Natalie Brown, Melanie Lynskey, Breeda Wool y Christina Kirk.

'XX' tendrá su estreno mundial durante el próximo Festival de Sundance antes de llegar a los cines de Estados Unidos el 17 de febrero.

PD: En su momento estaba también prevista la participación de Jennifer Lynch, Mary Harron y las hermanas Jen y Sylvia Soska, pero finalmente abandonaron el proyecto.