'Your Name', el aclamado anime que ha batido récords de taquilla, ya tiene tráiler y fecha para España

A veces puede dar la sensación de que Ghibli tiene el monopolio del anime de calidad, pero en realidad son muchos los títulos que merecen la pena y que rara vez gozan de una distribución apropiada en España. Por suerte, parece que no va a ser el caso de 'Your Name' ('Kimi no na wa') la aclamada película de Makoto Shinkai que está rompiendo récords allí donde ya se ha estrenado y de la que ahora os traemos su tráiler con subtítulos en español.

El propio Shinkai ha escrito el guion de esta historia de Taki y Mitsuha, dos jóvenes que un día descubren que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, por lo que empiezan a comunicarse a través de notas. Poco a poco van superando diferentes retos con mayor o menor fortuna, surgiendo un vínculo entre ellos que poco a poco va volviéndose más romántico. La argumento puede no sonaros especialmente interesante, pero 'Your Name' promete ser una de las películas del año.

Por ahora, ya se ha convertido en la cuarta película más taquillera de la historia de Japón, solamente por detrás de 'El viaje de Chihiro' ('Sen to Chihiro no kamikakushi'), 'Titanic' y 'Frozen', pero es que aún le queda carrera comercial allí. Además, también es la película japonesa más exitosa de todos los tiempos en China y en Corea del Sur, donde apenas necesitó cinco días para ello. Por su parte, en Reino Unido consiguió el mejor día de todos los tiempos para un anime. Un éxito histórico.

En España ya pudo verse durante el último Festival de Sitges, donde se llevó para casa el premio a la mejor película animada. El resto podremos verla el próximo 7 de abril. Esperemos que Selecta Vision la distribuya en suficiente cines españoles y no se limite a estrenarla en algún cine de Madrid y Barcelona.

PD: Os dejo también el cartel español de la película: